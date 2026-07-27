CHP'de Sular Durulmuyor: Grup Başkanı Seçimi Sonrası Kurultay Cephesi Kuruluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de sula durulmuyor. YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte Özgür Özel dahil 91 milletvekili partiden ayrıldı. Bunun üzerine TBMM Grup Yönetimi'nin belirlenmesi için yapılan toplantıya Gürsel Erol'un adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermesi damga vurdu. Yaşananlara ilişkin çarpıcı kulis bilgileri de ortaya çıktı.

GÜRSEL EROL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Grup Başkanlığı'na aday olan Gürsel Erol, oylamanın 3'üncü turunda çekildi. Bunun üzerine Grup Başkanı Faik Öztrak oldu. tv100'de yer alan habere göre Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Erol, "CHP’nin köklü kültürü; tek sese değil, ortak akla dayanır. Hiç kimse, hiçbir makam ve hiçbir yapı partinin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir. CHP'nin yeniden iktidar yürüyüşü; biat kültürüyle değil, cesaretle konuşan, emek veren ve örgütün iradesine sahip çıkan kadrolarla mümkün olacaktır. Mücadelemiz; kişiler için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik gelenekleri, kurumsal hafızası ve Türkiye'nin geleceği içindir" dedi.

KURULTAY İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Aralarında Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın da olduğu bazı milletvekillerinin bildiri yayınlayacağı iddia ediliyor. Partinin hızla kurultaya götürülmesinin talep edileceği belirtilirken, TBMM seçiminin yapıldığı toplantıyı protesto edip terk eden bazı vekiller, YENİ Parti'ye geçmeyeceklerini ifade ediyor. Vekiller, parti içi muhalefet yapacaklarını bildiriyor. Hedef, partinin Kurultay'a gitmesini sağlamak.

Kaynak: Haber Merkezi