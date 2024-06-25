CHP'de randevu çıkmazı: Özel 'görüşme olacak', Kılıçdaroğlu 'asparagas' dedi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin Sıhhıye'deki tesisinde görüştü.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'ya görüşecek misiniz?" sorusuna "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor" sorusunu da "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştık" diye yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada "Sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. 'Ben artık Ankara'ya da geliyorum. Muhtemelen daha sık geleceğim. Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü ve geldiğimiz bu esnada olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim' dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi. Ama net olarak şu tarih bu tarih yok. Bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Yani olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir. Bir sonraki hafta da olabilir. Kendisiyle telefonda konuşur, karar verir, sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer, sohbet ederiz" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: EKREM BEY'İN AÇIKLAMASINI TAKİP ETTİM, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OLACAK

Ankara'da, 10 Ekim Barış Derneği Dayanışma Yemeği'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin soruları üzerine Mansur Yavaş-Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini değerlendirdi.

Özel, "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir. Mansur Bey de bu akşamki yemekle ilgili bilgi verdi. Ben de memnuniyetimi ilettim, Ekrem Bey'in de açıklamasını takip ettim. Önümüzdeki haftalarda olacak bir yemek" diye konuştu.