CHP Gençlik Kolları Pankart Astı, Başkan Emniyete Çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın, hazırlanan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldığını açıkladı. Çelik, "İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Pankarta tahammül edemediler" dedi.

Son Güncelleme:
CHP Gençlik Kolları Pankart Astı, Başkan Emniyete Çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın emniyete çağırıldığını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerekçenin ise İstanbul’da asılan bir pankart olduğunu söyledi.

Çelik, asılan pankartı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!"

CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine...CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine...Siyaset

CHP'den Flaş Çağrı: Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması Sonrası Harekete GeçtilerCHP'den Flaş Çağrı: Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması Sonrası Harekete GeçtilerSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Çelik CHP
Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in Telefonunu Neden Açmadığını Açıkladı Adalet Bakanı, Özgür Özel'in Telefonunu Neden Açmadığını Açıkladı
100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti 100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Bülent Arınç'tan Facianın Sorumluluğu İçin Dikkat Çeken Çıkış: 'Sorumlu Turizm Bakanlığı' Bülent Arınç'tan Facianın Sorumluluğu İçin Dikkat Çeken Çıkış
Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' Kararı: Serbest Bırakılana Kadar... Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' Kararı
'Yetki' Tartışmasına AKP’li Tayyar da Dahil Oldu, Turizm Bakanı’na Sert Sözlerle Yüklendi AKP'li Şamil Tayyar'dan Turizm Bakanı'na Çok Sert Sözler
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı