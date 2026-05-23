CHP’de Ortak Bildiri Çatlağı! İmza Atmadı, Toplantıyı Terk Etti

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının toplantısından Özgür Özel’e destek bildirisi çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ortak bildiriye destek vermeyerek toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 'mutlak butlan' davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimininse görevi devralmasına karar verdi. Bu karar parti içinde gerilime de neden oldu. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarından ortak bir açıklama geldiği duyurulurken belediye başkanlarının toplantısında kriz yaşandığı ortaya çıktı.

İMZA ATMADI

Barış Yarkadaş’ın tv100'de aktardığı bilgiye göre CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının Özgür Özel’e destek açıkladığı bildiriye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın imza atmadı. Bildiriye imza atmayacağını söyleyen Akın toplantıyı terk etti.

BİLDİRİDE NE DENİLDİ?

CHP’li büyükşehir belediye başkanları tarafından yayınlanan bildiri şöyle oldu: "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

