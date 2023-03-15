CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde?

CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirecek isimler ve hangi illerde görev yapacakları belli oldu.

CHP 2023 seçim
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CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde? - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasi partiler stratejilerini netleştirmeye başlıyor; en fazla vekil çıkaracak adımları belirlemek için yoğun mesai harcıyorlar.

 

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CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde? - Resim: 2

Hazırlanan başvuru formları internet sitelerinde paylaşılmaya başlandı. Aday adayları, söz konusu formu doldurup adaylık ücretini yatırarak ilk adımı atmış olacaklar.

 

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CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde? - Resim: 3

T24 yazarı Candan Yıldız, CHP'de aday adaylarıyla görüşmelerin partinin ağır topları tarafından yapılacağını söyledi; bu isimlerin nerelerde görevli olduklarını şöyle aktardı

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CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde? - Resim: 4

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Adana, Adıyaman, Afyon, Gaziantep, İzmir-1, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir

 

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