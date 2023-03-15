CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri partinin ağır topları yapacak: Hangi il, kimde?
CHP'de milletvekili aday adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirecek isimler ve hangi illerde görev yapacakları belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasi partiler stratejilerini netleştirmeye başlıyor; en fazla vekil çıkaracak adımları belirlemek için yoğun mesai harcıyorlar.
Hazırlanan başvuru formları internet sitelerinde paylaşılmaya başlandı. Aday adayları, söz konusu formu doldurup adaylık ücretini yatırarak ilk adımı atmış olacaklar.
T24 yazarı Candan Yıldız, CHP'de aday adaylarıyla görüşmelerin partinin ağır topları tarafından yapılacağını söyledi; bu isimlerin nerelerde görevli olduklarını şöyle aktardı:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Adana, Adıyaman, Afyon, Gaziantep, İzmir-1, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir