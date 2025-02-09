CHP'de Kritik Zirve Sona Erdi: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Bir Araya Geldi

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmenin yeri basına duyurulmadı. Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, üçünün bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düştü.

'BİRLİKTELİK' MESAJI

Özel'in İmamoğlu ve Yavaş işe gerçekleştirdiği üçlü görüşme sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri, "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düşerek paylaşımda bulundu.

Bu gönderi, İmamoğlu ve Yavaş'ın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Birlikteyiz

Hep birlikte olacağız

Hep beraber kazanacağız

Türkiye kazanacak… pic.twitter.com/MuhRqINqmv — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi