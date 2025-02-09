CHP'de Kritik Zirve Başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı “ön seçim” toplantısı başladı.

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CHP'de Kritik Zirve Başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Bir Araya Geldi

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmenin yeri basına duyurulmadı. Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
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