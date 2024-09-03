CHP'de Kritik PM Toplantısı: Hakim Denetiminde Ön Seçim Talebi... Üç Dönem Kuralı Kimleri Kapsayacak?

Tüzük kurultayı gündemiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde bazı üyeler, tüzük taslağında Genel Başkan'a milletvekili adaylıkları için verilmesi öngörülen kontenjanı eleştirdi ve sınırlandırılmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel eleştirilere, kontenjanın kadın ve gençlerin siyasette temsili için önemli olduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

CHP Parti Meclisi'nde dün Tüzük Kurultayı gündemiyle toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda bazı üyeler tüzüğe ilişkin hakim denetiminde ön seçim yapılması, üç dönem kuralı getirilmesi, genel başkan kontenjanının kısıtlanması, kongre ve kurultaylarda blok liste yerine çarşaf liste önerini getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kadın ve gençlerin siyasette temsili için kontenjanın gerekliliğini vurguladı.

CHP, 4 Eylül'de Sivas’ta açılışı yapılacak, 5-9 Eylül'de Ankara’da devam edecek olan Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na hazırlanıyor. Bu kapsamda, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında dün toplanan PM’de üyelerin görüş ve önerileri alındı. Saat 10.20 itibarıyla başlayan PM toplantısı, 17.00’de sona erdi.

HAKİM DENETİMİNDE ÖN SEÇİM TALEBİ

Milletvekili ve belediye başkan adaylıklarında, ön seçim yapılması ve ön seçimin de hakim denetiminde olması önerisi PM toplantısında gündeme geldi. Özgür Özel’in ön seçimin örgüt denetiminde yapılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Özel, böylece kadın ve genç kotalarının daha kolay kullanılacağını söyledi.

ÜÇ DÖNEM KURALI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Milletvekilliği ve belediye başkanlığında üç dönem kuralının getirilmesi ve bu kuraldan mevcutta üç dönemi tamamlayanların da etkilenmesi önerisi yapıldı. Özel, bu öneriyi gözden geçireceklerini söyledi.

Toplantıda ayrıca, kongre ve kurultay süreçlerinde blok listenin kalkması, çarşaf listenin esas alınması önerildi. Blok listenin demokratik olmadığı ve partide ayrılıklara yol açtığı eleştirisi yapıldı. Toplantıda, parti yönetiminin bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

CİNSİYET KOTASI HER KURULTAYDA ARTACAK

PM üyeleri, genel başkanın milletvekilliği adaylıkları için belirlediği kontenjanın çok fazla olduğuna yönelik görüş bildirdi. Genel başkanın belirlediği yüzde 5’lik kontenjanın tüzük değişikliğiyle yüzde 15’e çıkarılması da toplantıda bir başka eleştiri başlığı oldu. Bu durumda genel başkanın 90 milletvekilini belirleyeceğini söyleyen PM üyeleri, kontenjanın aynı kalması gerektiğini söyledi. CHP Lideri Özel’in ise buna karşılık yüzde 15’lik kontenjanın kadın ve gençlerin aday listelerinde yer alması için kullanılacağını vurguladı. Özel, cinsiyet kotasının her kurultayda yüzde 5 artırılarak 50’ye çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

TASLAK DEĞİŞİME AÇIK

Tüzük taslağında yer alan MYK’nın PM’den güvenoyu alması önerisi yerine, “MYK’yı doğrudan PM seçsin” talebi dile getirildi. Toplantıda Özel ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin de gündeme geldiği, Özel’in görüşmeye ilişkin PM üyelerini bilgilendirdiği öğrenildi. CHP Lideri Özel’in toplantı sonunda PM üyelerine, genel merkez tarafından hazırlanan tüzük taslağı metninin değişime açık olduğunu söylediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA