CHP'de Kritik Toplantı: DEM Parti'ye Randevu Verecek mi?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, yılın ilk MYK'sinde, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç politika, parti içi disiplin dosyaları, partinin üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi görüşülecek.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret, ardından TBMM'de milletvekili bulunan partilerle görüşmeleri ve sürece ilişkin CHP'nin izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.

NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan gelişmelere ilişkin dün açıklamada bulunmuştu. Özel, "Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz" demişti.

Kaynak: AA