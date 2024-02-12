CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu
CHP'nin şimdiye kadar netleştiremediği Ankara ve İstanbul'un bazı ilçelerinin adayları kamuoyuna yansıdı. Partinin güçlü konumda olduğu yerlerle ilgili çok sayıda aday adaylığına başvuran isim vardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul ve Ankara'daki önemli ilçelerin adayları netleşiyor.
31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere 2 ay kala, CHP'nin Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye, Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Adalar ve Çankaya adaylığı için düşündüğü isimler belli oldu.
Bu yerlerin yanı sıra toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Malatya, Esenyurt ve Sarıyer adaylarını da belirledi.
İşte o isimler:
Malatya: Veli Ağbaba
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Kadıköy: Mesut Kösedağı
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseler
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Çankaya: Hüseyin Can Güner
Sarıyer: Oktay Aksu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Esenyurt: Gürsel Tekin
MEVCUT ADAYLARDAN VAZGEÇİLDİ
MYK'dan geçen isimlere bakıldığında; mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.
Kaynak: Gerçek Gündem