CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul ve Ankara'daki önemli ilçelerin adayları netleşiyor.

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere 2 ay kala, CHP'nin Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye, Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Adalar ve Çankaya adaylığı için düşündüğü isimler belli oldu.

Bu yerlerin yanı sıra toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Malatya, Esenyurt ve Sarıyer adaylarını da belirledi.

İşte o isimler:

Malatya: Veli Ağbaba

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Çankaya: Hüseyin Can Güner

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin

MEVCUT ADAYLARDAN VAZGEÇİLDİ

MYK'dan geçen isimlere bakıldığında; mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

Kaynak: Gerçek Gündem