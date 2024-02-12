CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu

CHP'nin şimdiye kadar netleştiremediği Ankara ve İstanbul'un bazı ilçelerinin adayları kamuoyuna yansıdı. Partinin güçlü konumda olduğu yerlerle ilgili çok sayıda aday adaylığına başvuran isim vardı.

Son Güncelleme:
CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul ve Ankara'daki önemli ilçelerin adayları netleşiyor.

31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere 2 ay kala, CHP'nin Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye, Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Adalar ve Çankaya adaylığı için düşündüğü isimler belli oldu.

Bu yerlerin yanı sıra toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Malatya, Esenyurt ve Sarıyer adaylarını da belirledi.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor?Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor?Güncel

İşte o isimler:

Malatya: Veli Ağbaba

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Çankaya: Hüseyin Can Güner

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin

MEVCUT ADAYLARDAN VAZGEÇİLDİ

MYK'dan geçen isimlere bakıldığında; mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

CHP Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent reddettiCHP Hatay için teklif götürdü, Haluk Levent reddettiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Çankaya Bakırköy Kadıköy 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Sivas Katliamı 10 yıl sonra AYM gündeminde! “Katillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir düzende davamızın adil yargılama sonucunu beklemiyoruz ama..." “Katillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir düzende davamızın adil yargılama beklemiyoruz ama..."
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
CHP'nin, kalesi olan Kadıköy'de seçime gideceği isim netleşti: Mevcut başkan yeniden aday gösterilmedi CHP'nin Kadıköy'de seçime gideceği isim netleşti
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun! Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!
Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi
Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı
CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu MYK'dan geçen isimler belli oldu