CHP'de İzmir mesaisi sürüyor: MYK'dan PM'ye giden isimler belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bu akşam toplanacak olan Parti Meclisi’nde (PM) netleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı.
31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin görüşüleceği toplantıda, Parti Meclisi'nde onaya sunulacak isimler belli oldu.
Liste şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay
Aliğa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Ekşi
Buca: Gökmen Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünal
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürmüş, görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedilmişti.