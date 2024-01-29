CHP'de İzmir mesaisi sürüyor: MYK'dan PM'ye giden isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bu akşam toplanacak olan Parti Meclisi’nde (PM) netleşecek.

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CHP'de İzmir mesaisi sürüyor: MYK'dan PM'ye giden isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı.

31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin görüşüleceği toplantıda, Parti Meclisi'nde onaya sunulacak isimler belli oldu.

Liste şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay

Aliğa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Ekşi

Buca: Gökmen Duman

Çeşme: Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünal

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürmüş, görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedilmişti.

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CHP 2024 Yerel Seçimleri
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