CHP'de İstanbul Depremi: Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediye Başkanları Resmen AK Parti'ye Geçti

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AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çeken bir katılım töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine rozetlerini taktı.

AK Parti rozeti takılan isimler şöyle:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır.

İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak.

'KAPIMIZ MİLLETE SEVDALI HERKESE AÇIKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni transferlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmak, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana 'uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de 'hoş geldin' der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız. Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalarda Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor."

Kaynak: AA