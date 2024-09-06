CHP'de 20. Olağanüstü Kurultay | Tüzük Taslağı Görüşmeleri Başladı

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşmalar tamamlandı. Konuşmaların ardından verilen aradan sonra, Tüzük Komisyonu'nun kabul ettiği taslağın görüşmelerine geçildi. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Tüzük değişiklikleri kurultayda onaylandıktan sonra, yarın CHP'nin programına ilişkin çalışmalara geçilecek.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞININ DETAYLARI

CHP'nin tüzük değişiklik taslağı şöyle:

-Milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek.

-Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmayacak.

-3 dönem kuralı, 2018 seçimlerinden sonra başlayan 27. Dönem milletvekillerinden itibaren başlatılacak.

-Milletvekilliği için aday saptanmasında yöntemler, önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olacak. Hangi yöntemin kullanılacağına ilçe ve il örgütlerinin görüşü doğrultusunda PM karar verecek.

-İl, ilçe kongreleri ve bağlantılı olarak kurultaylar 3 yılda bir yapılabilecek.

-Parti üyelerinin ön seçimlerde oy kullanabilmeleri ve aday olabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.

-Genel başkanın belirlediği, MYK üyeleri ve genel sekreter, PM’den güvenoyu alarak göreve başlayacak.

-Büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan seçim çevrelerinde milletvekilleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamayacak ve ilçe kongresi delegesi olarak seçilemeyecek.

Kaynak: ANKA