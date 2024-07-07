CHP Yine Meydanlara İniyor: Bu Kez Sağlıkçıların Sesi Duyurulacak

Kabine ile CHP’nin gölge bakanları arasında gerçekleştirilen temaslara bir yenisi ekleniyor. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkanlar Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşecek. Müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda CHP, sokağa inecek.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in CHP kaynaklarından aktardığına göre; Sağlık Bakanı Memişoğlu ile CHP’li Şahbaz arasında gerçekleştirilecek görüşmede; sağlık sistemindeki aksaklıklar ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları içeren kalın bir dosya sunulacak. CHP, şiddet mağduru sağlık emekçilerinin sorunlarının çözülmesini, özlük haklarının iyileştirilmesini ve randevu sistemindeki sorunların çözülmesini talep edecek.

TALEPLER KARŞILANMAZSA MİTİNG DÜZENLENECEK

Talepler kapsamında Bakan Memişoğlu’na, “Sorun nasıl çözülür?” sorusunun yanıtını içeren bir yol haritası da verilecek. CHP, taleplerin karşılanmaması durumunda sağlık emekçileriyle ilgili de miting düzenleyecek.

AİLE BAKANI’NDAN RANDEVU TALEP EDİLDİ

CHP’li Nazlıaka da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan randevu talep etti. Randevu talebinin karşılanması durumunda Nazlıaka’nın Bakan Göktaş’a engellilerin, kadınların, yaşlıların ve çocukların sorunları hakkında bir dosya sunacağı öğrenildi.