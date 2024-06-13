CHP ve MHP arasında söz savaşları I Ali Mahir Başarır'dan Semih Yalçın'a: Sen bir azmettirici olabilirsin ama...

CHP ile MHP arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “AKP-CHP ittifakı, MHP’nin samimi dileği ve temennisidir” sözleri ve normalleşme dönemi hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" sözlerini sarf etmişti.

Özgür Özel'in bu açıklamalarının akabinde Yalçın, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" demiş, Yönter ise, "Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Yalçın ve Yönter'e yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise "Koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz. Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır. Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Gerilime CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dahil oldu. Başarır, Yalçın'a verdiği videolu yanıtta, "Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın" sözlerini sarf etti.

Başarır'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Semih Yalçın, Genel Başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup, ayık kafayla pişman olan sen, hadsiz adam, sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı’nı tehdit ediyorsun. Sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin, sen bir azmettirici olabilirsin ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ağzına alırken bin kez düşüneceksin. O yüzden, çok şey istediğimin farkındayım ama seni haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın.”

Kaynak: Gerçek Gündem