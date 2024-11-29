CHP ve DEM Parti'den Ortak Açıklama: Özgür Özel'den AKP'ye Çağrı! 'Olumlu Adım Bekliyoruz'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan aldı.

Bakırhan, kayyım atamaları hakkında konuşurken "Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil hepimizin meselesidir. CHP'nin bu konuda ortaya koyduğu pratik değerliydi. Bu ülkeyi umarım bu ayıptan kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, yasal düzenlemeler yapılarak kayyım atamalarının sonlandırılmasını istedi.

"ORTAK ZEMİNİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Görüşmede Kürt sorununun çözümü konusunu ele aldıklarını belirten Bakırhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kürt meselesinin çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda CHP'nin çok değerli raporları vardı. SHP'nin raporları da çok önemli meselelere değiniyordu. Erdal İnönü'nün çok değerli bir sözü vardı, 'Kürtlerin evinde hissetmelerini istiyoruz' demişti, Özgür Özel de aynı açıklamalar yaptı bu çok önemlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda demokratik bir zeminde neler yapabiliriz konusunun üzerinde durduk. Ortak bir tarihimiz var, ortak bir tarihi olanların da ortak çözüm bulması gerekir. Kürt meselesinin diyalogla bu ortak zeminini büyütmek istiyoruz."

Bakırhan'ın ardından sözü Özgür Özel aldı.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Özel, "Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye 40 yıldır çözemediği ve hepimize çok acılar yaşatmış bir sürecin toplumsal barış sürecine dönmesi Türkiye'deki herkese kazandırır. Türkiye'yi çok sayıda riskten de kurtarır. Biz yaşayan herkesin eşit hissettiği bir ülke istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşen adımları atmaya hazırız. Tüm siyasi partilerin birbirleriyle diyalog kurabildiği bir süreci hep beraber yaşamak isteriz. Bu konuda geçmişten gelen tüm kötü tecrübelere rağmen tarihsel tutarlılığımızdan farklı bir noktada değiliz."

Özel, "Türkiye genelinden ilk günler yaratılan algının oldukça değiştiğini ve anket değerlendirmelerinde kayyum atamanın hoş karşılanmadığını hep birlikte görüyoruz. Bu günlerde Meclis'teki 10 muhalefet partisi bir araya geldi ve kanun teklifi verdi. Yargı süreci tamamlanmamış olanlar için yargı süreci işler. Ama görevine devam eder."

AKP'YE KAYYIM ÇAĞRISI

Özgür Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın kayyım düzenlemesinin düzenlemesi açıklamasını 'kıymetli' bulduklarını belirterek AKP'ye bir çağrıda bulundu.

Özel, "Yeni kayyım adımlarının milletin vicdanında yeri yok. Yasal çalışmayı 9'unda görüşmeye başlayıp, Meclis bütçe görüşmelerine girmeden önce yapabiliriz. Geçen hafta muhalefetin attığı bu adıma AKP'nin olumlu adımını bekliyoruz. MHP'den ayrışmayan bir adım bekliyoruz."

"MECLİS'TE GÖRÜŞÜLMESİ GEREK"

Özel, Kürt sorunun çözümü tartışmalarına ilişkin ise "“Biz şeffaf, samimi, toplumsal mutabakata dayanan bir sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasını, hiçbir partiyi ve toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir toplumsal mutabakat inşasında toplumun en kırılgan kesimlerinin gözetilmesi gerekiyor. Şehit ailelerinin ve gazilerin de sürece dahil olmasını söylemiştim ama bunu siyasete alet edilmesini siyasi menfaatlere dönüştürülmesine yönelik hakkımızı helal etmeyiz dediler" diye konuştu.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMAYA TEPKİ

Özel, bir gazetecinin Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin de konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Kendisine görevi ile ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Sabahın köründe bir eve gitmek senin görevin mi? Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de faydası yok."

İMRALI BAŞVURUSU

Toplantının ardından DEM Parti Eş Başkanlarına yöneltilen, "Adalet Bakanlığı İmralı ziyaretine izin verdi mi?" sorusunu yanıtlayan Bakırhan, henüz bir dönüş gelmediğini ifade etti.

Bakırhan, "Başvurumuzu yaptık ama henüz resmi bir yanıt gelmedi. Olumlu bir yanıt gelmesini umuyoruz. Önemli olan oraya kimin gittiği değil, orada ne söylenildiği ve ne düşünüldüğüdür. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem