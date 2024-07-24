CHP, Tüzük Kurultayına Hazırlanıyor

CHP, parti tarihinde ilk kongresi olarak kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta yapmayı planladığı tüzük kurultayı için hazırlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; tüzük kurultayının 4 Eylül’de başlayacağını 5 Eylül’de Ankara’da tüzük komisyonunun toplanmasıyla devam edeceğini aktaran parti kurmayları, “9 Eylül’e kadar süren bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bunun detaylarını gelecek hafta pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz" bilgisini paylaştı.

Tüzük için örgütlerden gelen önerilerin de orada ele alınacağını aktaran parti kaynakları, "Bunun dışında da genel başkanımız eylül ayı öncesi mutlaka hem parti meclisiyle hem il başkanlarıyla bir araya gelerek tüzük için önerilerini dinleyecek. Tüzük çalışmasının içinde bir günü de seçim beyannamemiz gibi olacak parti programı çalışmasına ayırmak istiyoruz” dedi.