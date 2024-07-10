CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne Karşı Harekete Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak yarın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak ve ardından İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuracak.

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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne Karşı Harekete Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı harekete geçiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP heyeti, yarın saat 11.00'de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak. Ardından, saat 13.30'da İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru yapacaklar.

CHP'liler suç duyurusunun ardından, saat 13.30'da İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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