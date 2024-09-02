CHP, TBMM Kapalı Grup Toplantısı Sona Erdi

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM kapalı grup toplantısı Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde Genel Merkez binasında başladı. Özel, toplantıda milletvekilleri ile bir araya geldi.

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CHP, TBMM Kapalı Grup Toplantısı Sona Erdi

CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Genel Merkez binasında başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Partinin 6-7-8 Eylül'de tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda, Tüzük Komisyonu'nun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.

CHP, TBMM Kapalı Grup Toplantısı Sona Erdi - Resim : 1

ÖZEL, ÖNCESİNDE PM TOPLANTISINA KATILDI

Öte yandan Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde 5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık etti. Özel'in sunumuyla başlayan toplantıda, tüzük kurultayı masaya yatırıldı. Tüzük taslak metni PM üyeleriyle paylaşılırken, üyeler görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

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