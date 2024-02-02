CHP, PM'yi topladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti

CHP bugün 300'e yakın adayını belirlemek için toplandı. MYK'da belirlenene göre, Mansur Yavaş'ın danışmanı Mesut Özarslan Keçiören'e aday gösterildi.

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CHP, PM'yi topladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti

CHP Parti Meclisi (PM) 6'ncı kez aday belirleme gündemiyle bir araya geldi. MYK'da belirlenen isimler PM'ye sunuldu.

Şimdiye kadar 900'e yakın seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP'nin bugün de 300'e yakın adayı kamuoyuna duyurması beklenirken MYK'da CHP’nin geçen PM toplantısında aday olarak duyurduğu Çiğli adayı Uygar Yıldırım’ın adaylığının geri çekilmesini tartışıldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Çiğli ilçe örgütünden gelen tepkiler üzerine yeniden değerlendirme yapan MYK, aday olarak Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız’ın ismini PM’ye önermeye karar verdi.

MYK toplantısı sona erdi. MYK’nın PM’ye önereceği bazı adaylar şöyle:

Keçiören: Mesut Özarslan
Altındağ: Ramazan Değerli
Çamlıdere: Mehmet Cengiz
Marmaris: Acer Ünlü
Fethiye: Alim Karaca
Bodrum: Tamer Mandalinacı
Menteşe: Gonca Köksal

YAVAŞ’IN DANIŞMANI ALTINOK’UN İLÇESİNDEN ADAY

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş’ın Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı göstermek istediği konuşuluyordu. Ancak Etimesgut’a Erdal Besikcioğlu aday gösterilince Özarslan Yavaş’ın danışmanlığına getirildi. MYK toplantısında da AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok’un şu an belediye başkanı olduğu Keçiören’e aday gösterilmesi kararı çıktı.

CHP’nin bugün açıklayabileceği ifade edilen İstanbul ilçeleri ise hiç gündeme gelmedi.

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İzmir Ankara Mansur Yavaş CHP
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