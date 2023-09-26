CHP PM toplandı: Kurultay tarihi belirlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) kongre tarihini netleştirmek üzere toplandı.

CHP PM toplandı: Kurultay tarihi belirlenecek

PM üyelerine gönderilen toplantı çağrısında resmi gündem maddeleri olarak; genel başkan sunuşu, siyasi gelişmelere dair değerlendirmeler, il ve ilçe temsilciliklerinin yıllık hesaplarının onaylanması ve partinin genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayın tarihinin netleştirilmesi sıralandı.

Duvar'da yer alan habere göre, toplantının siyasi değerlendirmeler kısmında hem il kongrelerindeki tablo, genel merkezin kongrelere müdahale ettiği iddiası gibi tartışmaların gündeme gelmesi beklenirken büyük kurultayın tarihi de netleşecek. PM’de 5 Kasım tarihinin kurultay tarihi olarak belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimden sonra oluşturduğu yeni MYK’sinin “devrim niteliğinde olacak” dediği tüzük kurultayı ve bu kurultayın tarihi PM toplantısının gündemine alınmadı. Genel Merkez yöneticileri tüzük kurultayının seçimli kurultayın gölgesinde kalmaması için aralık ayında yapılmasının doğru olacağını düşünüyor.

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