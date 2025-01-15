CHP PM Toplandı, Ana Gündem Rıza Akpolat

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının gündeminde ise Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonla başkan Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması vardı.

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CHP PM Toplandı, Ana Gündem Rıza Akpolat

CHP Genel Merkezi'nde saat 13.45'te başlayan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, son siyasi gelişmeler ve partinin 2025 stratejileri ile göç politikalarının ele alındığı belirtildi.

CHP PM Toplandı, Ana Gündem Rıza Akpolat - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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