CHP Parti Meclisi Toplantısı: Hangi Konular Ele Alındı? İşte Alınan Kararlar

CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM üyelerinin gelecek haftadan itibaren il gezilerine başlayacağı ve parti örgütleriyle bir araya geleceği öğrenildi. İşte toplantıda ele alınan konular...

Son Güncelleme:
CHP Parti Meclisi Toplantısı: Hangi Konular Ele Alındı? İşte Alınan Kararlar

CHP PM, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık üç saat sürdü. PM’nin gündeminde, CHP’nin yeni program çalışmaları, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyareti, erken seçim, partinin saha çalışmaları ve yeni yönetimin bir yıllık faaliyetleri vardı.

CHP Parti Meclisi Toplantısı: Hangi Konular Ele Alındı? İşte Alınan Kararlar - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, program çalışmaları kapsamında, PM üyelerinin gelecek haftadan itibaren il gezilerine başlayacağı ve parti örgütleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda, saha çalışmaları kapsamında, ''Gölge Ekonomi Bakanı'' Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin başlattığı ''ekonomi turunun'' da gündeme geldiği öğrenildi.

CHP Parti Meclisi Toplantısı: Hangi Konular Ele Alındı? İşte Alınan Kararlar - Resim : 2

MİT Başkanı Kalın’ın ziyaretinin de gündeme geldiği PM toplantısında, Özel, görüşmenin olumlu geçtiğini aktarırken, PM üyelerine görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapmadığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakim Karşısına Çıktı! CHP'den Duruşma Sonrası İlk Tepki: Bu Dava 'Bizim Borumuz Ötsün' DemektirKemal Kılıçdaroğlu Hakim Karşısına Çıktı! CHP'den Duruşma Sonrası İlk Tepki: Bu Dava 'Bizim Borumuz Ötsün' DemektirSiyaset

Özgür Özel Anlattı: MİT Başkanı Kalın ile Ne Konuştular?Özgür Özel Anlattı: MİT Başkanı Kalın ile Ne Konuştular?Güncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Hakim Karşısına Çıktı! CHP'den Duruşma Sonrası İlk Tepki: Bu Dava 'Bizim Borumuz Ötsün' Demektir 'Bu Dava 'Bizim Borumuz Ötsün' Demektir'
Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Kılıçdaroğlu'ndan Mahkemede 'Akşener' Göndermesi! 'Milliyetçi Bildiklerimiz İşbirlikçi Çıktı' 'Milliyetçi Bildiklerimiz İşbirlikçi Çıktı'