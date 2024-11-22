CHP Parti Meclisi Toplantısı: Hangi Konular Ele Alındı? İşte Alınan Kararlar

CHP PM, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık üç saat sürdü. PM’nin gündeminde, CHP’nin yeni program çalışmaları, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyareti, erken seçim, partinin saha çalışmaları ve yeni yönetimin bir yıllık faaliyetleri vardı.

Edinilen bilgiye göre, program çalışmaları kapsamında, PM üyelerinin gelecek haftadan itibaren il gezilerine başlayacağı ve parti örgütleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda, saha çalışmaları kapsamında, ''Gölge Ekonomi Bakanı'' Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin başlattığı ''ekonomi turunun'' da gündeme geldiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın’ın ziyaretinin de gündeme geldiği PM toplantısında, Özel, görüşmenin olumlu geçtiğini aktarırken, PM üyelerine görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA