CHP MYK'sı Tanju Özcan'ı 'bağışladı': Geri dönüşü için son karar bekleniyor

Mülteci karşıtlığı ve cinsiyetçi diliyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

İhracı sonrası Özcan "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in önderliğinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebini oy çokluğu ile kabul etti.

MYK toplantısında daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

Tanju Özcan için son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

Kaynak: Gerçek Gündem