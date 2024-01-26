CHP MYK toplantısı sona erdi: PM'ye giden ilk isimler belli oldu

Yerel seçime 2 ay kalan CHP adaylarını belirlemede son aşamaya geldi. MYK'da belirlenen isimler bugün PM'de oylanacak.

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CHP MYK toplantısı sona erdi: PM'ye giden ilk isimler belli oldu

Yerel seçime 2 aylık bir süre kala partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP de bugün MYK'sını toplayarak kalan adaylarını belirleyecek.

MYK'dan çıkan ilk karara göre, İstanbul Şişli'de Emrah Şahan, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat aday gösterildi.

MYK'nın belirlenen adaylar PM'de oylanacak.

İşte CHP MYK'da çıkan adaylar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek

İstanbul Şişi: Emrah Şahan

İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel

İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat

İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel

İstanbul Maltepe: Esin Köymen

İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi

İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün

İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan

İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin

Ankara Çankaya: Hüseyin Can Güner

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri Onursal Adıgüzel
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