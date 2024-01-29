CHP MYK 'seçim' gündemiyle toplanıyor: Gözler İzmir adaylarında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bu akşam toplanacak olan Parti Meclisi’nde (PM) netleşecek.

CHP MYK 'seçim' gündemiyle toplanıyor: Gözler İzmir adaylarında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplanacak.

31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin görüşüleceği toplantıda, gözler İzmir'in adaylarında olacak.

ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürdü.

Görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedildi.

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