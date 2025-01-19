CHP MYK Olağanüstü Toplandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

SÖZDE GİZLİ TANIKLA TUTUKLAMA KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına “Tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak” diyerek tepki göstermişti.

CHP, DÜN KAPALI TOPLANMIŞTI

CHP TBMM grubu, dün partinin İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili yaşanan sürece ilişkin, şunları söylemişti: Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak.

CHP MYK, CHP’nin belediyeye ilişkin yol haritasını belirlenmesi için Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yeniden toplandı.

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Kaynak: Haber Merkezi