CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki Muhtarları Ziyaret Etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’daki muhtarları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Tanrıkulu, “Muhtarlarla yerel yönetimler ve muhtarlarla merkezi yönetim birimleri arasındaki çok daha doğru bir iletişim kurulması lazım” dedi.

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki Muhtarları Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçesindeki mahalle muhtarları ziyaret etti.

Ziyaretinde muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Tanrıkulu, muhtarlar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iletişimin oluşması gerektiğini söyledi. Muhtarların çalışma şartlarının da düzeltilmesi çağrısında bulunan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da ilçelerimizde muhtarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de Sur'da, Yenişehir'de, Kayapınar'da muhtarlarımızı ziyaret ettik, onları dinledik. Hepsinin birbirinden farklı sorunları var. Yaklaşık 8 yıl maalesef yerel yönetimler kayyumlar vasıtasıyla yönetildi. Dolayısıyla yerel yönetimin halkla en yakın teması olan muhtarlarla yerel yönetim birimleri arasında doğru bir iletişim kurulamadı. Bunun verdiği eksiklikler var. Muhtarlar sonuç itibarıyla bulundukları mahallede halka en yakın olan insanlar, her gün türlü sorunu bizzat gören ve toplumun düşüncelerini doğrudan doğruya aktaran pozisyonda olan, aynı zamanda seçilmiş kamu görevlileri. Bu eksikliğin giderilmesi lazım. Yani muhtarlarla yerel yönetimler ve muhtarlarla merkezi yönetim birimleri arasındaki çok daha doğru bir iletişim kurulması lazım. Aktarılan birçok sorun var."

'ONLARIN DA ÇOK SORUNLARI VAR'

"Öncelikle mesela muhtarların kullandıkları bilgisayar, kullandıkları ofisler, maalesef yenilenmemiş. Bilgisayarlar kötü ve bu şartlarda birçok hizmeti vermek zorunda kalıyorlar. Dün de ortaya koymuştuk, neredeyse tebligat memuruna dönüşmüşler. Gittiğim her muhtarın ofisinde öncelikle posta memurları var ve onların da çok sorunları var. Bütün bu sorunların giderici noktada etkin koordinasyonun yapılması lazım. Ben de Diyarbakır Milletvekili olarak üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Aldığım sorunları benim çözebileceğim, iletebileceğim, çözüm noktasında yardımcı olabileceğim noktalarda çaba içerisinde olacağım."

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Kaynak: ANKA

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Sezgin Tanrıkulu Muhtarlık CHP Diyarbakır
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