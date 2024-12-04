Özgür Özel'den Madenciler Günü Paylaşımı: 'Kaderini Değiştireceğiz Bu Ülkenin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında, "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum” dedi.

Özel, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin."