Özgür Özel'den Madenciler Günü Paylaşımı: 'Kaderini Değiştireceğiz Bu Ülkenin'
CHP lideri Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde anlamlı bir paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, hayatını kaybeden madencileri anarken devamında "Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında, "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum” dedi.
Özel, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:
"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin."