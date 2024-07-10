CHP Lideri Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu Yıl Dönümü İçin Saraybosna'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Özel, Saraybosna Büyükelçisi ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı'nı ziyaret etti

Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu Yıl Dönümü İçin Saraybosna'da

(Cumhuriyet Halk Partisi) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş ile Srebrenitsa Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi.

Özel'in Saraybosna'daki ilk ziyareti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'e oldu. CHP Lideri Özel, ardından Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada ziyaretçi defterini imzaladı. Ardından Heyet Başkanı tarafından kendisine plaket takdim edildi. Özel de CHP'nin heyete hediyesini teslim etti.

CHP Lideri Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu Yıl Dönümü İçin Saraybosna'da - Resim : 1

Özel burada yaptığı konuşmada, "Burada çok önemli görevler yaptınız. Hepimiz adına çok önemli bir temsili yerine getiriyorsunuz. Ben de bu hediyeyi size CHP ailesi adına büyük bir şükranla takdim ediyorum" dedi.

Ardından, CHP Lideri Özel ve Türk Temsil Heyet Başkanı, görüşmeye ikili olarak devam etti.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
Sera Kadıgil, AYM Başkanvekili ile Görüştü: 'Can Atalay Kararı Hemen Hemen Hazır' 'Can Atalay Kararı Hemen Hemen Hazır'
AKP'den Yurt Dışı Harç Pulu Açıklaması Geri Adım Mı Atıldı? AKP'den Harç Pulu Açıklaması!
Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı