CHP Lideri Özel'in Erken Seçim Çıkışı Devam Ediyor: 'Hazırız, Türkiye'yi Şaha Kaldıracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT'de Elif Doğan Şentürk ve Zafer Arapkirli'nin konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin olası erken seçime hazır olduğunun altını çizerek, "Bana kalsa, yarın karar alalım 2 ay sonra yapalım seçimi ama benim elimde değil. Erken seçim konusunda hiçbir farklı düşüncem yok. CHP Türkiye'yi şaha kaldıracak." diyerek, erken seçim konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

'ERDOĞAN'IN GÖREVDEN AYRILMASININ İKİ YOLU VAR'

''Bana kalsa, yarın karar alalım 2 ay sonra yapalım seçimi ama benim elimde değil. Erken seçim konusunda hiçbir farklı düşüncem yok. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak erken seçim talebinde bulunmayacağım dedim. Yüzde 38 oyu CHP'nin kemik oyu görsem çıkıp 'Birinci parti ben oldum' derim. Vatandaş bu samimiyetsizliği reddeder.

360 milletvekilim olsa ben kırmızı kartın gereğini yaparım. Kırmızı kart görmüş oyuncu sahada kalamaz değil mi? Erdoğan'ın görevden ayrılmasının iki yolu var. Ya kendisi yenileyecek, ya parlamentoda 360 el kalkacak ben de 130 el var.

Benim gündemimde erken seçim var zaten halk istiyorsa. Ama halen halkın yarısı istiyor, yarısı istemiyor. Biz bir erken seçim talebini erkenden tüketirsek, günü geldiğinde bir esprisi kalmaz.

'CHP, TÜRKİYE'Yİ ŞAHA KALDIRACAK'

''Çoktandır hazırız ülkeyi yönetmeye. Kamuoyunda şöyle bir şey vardı eskiden; kimin gideceğine karar vermişlerdi ama yerine kimin geleceği konusunda CHP'nin tam bir güven telkin edememesine ilişkin tespitler vardı. Gölge bakanlarımızın çalışmaları, getirdiği yankılar... Özellikle ekonomi konusunda. Dış ilişkilerdeki yoğun temas. Suudi Arabistan'a da gideceğim, onu da planlıyorum. Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gideceğim. Pekin'den davet aldık oraya da gideceğim.

Merkez medya bize kapalıydı. Yandaş medya bizi ötekileştiren bir sistemle seçmenlerini konsolide ediyordu. Artık başka bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. CHP'nin sesi duyuluyor hatta insanlar 'sesimizi duyur' diye CHP'ye geliyorlar.

Bütün arkadaşlarımız dört dörtlük çalışıyorlar ve aşama aşama CHP o bakanlığı nasıl izliyor, ne yapacak, bunları göreceğiz. Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz, biz olsaydık ne yapacağımızı göstereceğiz.

Seçime hazırız. AK Parti bu haliyle yönetiyorsa, CHP Türkiye'yi şaha kaldıracak.''