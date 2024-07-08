CHP Lideri Özel'den Sel Felaketi Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş’taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç ve 22 yaşındaki Nazar Karataş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, Ordu ve Muş’taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Ordu ve Muş'ta yaşanan sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”