CHP Lideri Özel Kilis'te Konuşuyor

CHP lideri Özel, Kilis'te açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar...

CHP Lideri Özel Kilis'te Konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'ta açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Esad’ın ilan ettiği laftan Türkiye’deki Suriyeliler bilgi sahibi yapılmalı. Hızla orası abad edilip, orada iş aş olup o insanları memleketlerine döndürelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz.

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