CHP Lideri Özel Kilis'te Konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'ta açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Esad’ın ilan ettiği laftan Türkiye’deki Suriyeliler bilgi sahibi yapılmalı. Hızla orası abad edilip, orada iş aş olup o insanları memleketlerine döndürelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz.

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