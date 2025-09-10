CHP lideri Özel Kadıköy'de: 'Darbeyi Püskürtmek İçin Omuz Omuza Verdik!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’de düzenlenen mitingde "Bu meydanda sadece CHP’liler yok. Burası, milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal demokrat herkesin darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bize verilen bilgiye göre şu an Kadıköy'de 125 bin eylemci var. Şu an bu meydan bütün demokratların, demokrasiyi güvence altına almak için omuz omuza verdiği meydandır. Bu meydanda sadece CHP’liler yok. Burası, milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal demokrat herkesin darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır. Bu miting için Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na ve direnişin sembol ismi Özgür Çelik başkanıma teşekkür ederim.

* Sicili AKP'li bir hakim ve baş kötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Burası Kadıköy, biz birimizi biliriz. Biz kazanacağız.

* Sokağa çıkamaz haldesiniz. Burada olduğu gibi her eylemde bir rekor kırıyoruz. Eğer kendinize güvenip cesaretiniz varsa Halep oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma; millet versin kararını.

'KİMSENİN TEK BAŞINA KURTULMA ŞANSI YOK'

* Türkiye'de çok partili siyaset tehlike altında. Bazı sanatçılar her şeyi göze alıp konuşuyor. Bazı sendikalar direniyor ama teslim olanlar var. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara sesleniyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek! Kimsenin bu kara düzende tek başına kurtulma hevesi olmasın. Polisler kurtulmadan gençler, gençler kurtulmadan gardiyanlar kurtulamaz.

* DİSK Genel Başkanı aramızda. Tüm örgütlü Türkiye işçi sınıfına selam olsun. DEM Parti yarın saldırıya uğrayan eski il başkanlığımıza ziyarete gelecek. Ankara'da olsaydık Zafer Partisi gelecekti. Saraçhane'nin öğrettiği gibi en sağdan en sola omuz omuza mücadele zamanı şimdi.

