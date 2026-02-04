CHP lideri Özel Cilvegözü’nden Seslendi: 'Suriye Mutabakatından Memnunuz'

CHP Genel Başkanı Özel, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada Suriye’de varılan mutabakattan memnuniyet duyduklarını söyledi. Özel, sınır kapısının yeniden tam kapasite çalışmasının hem barış hem de Türkiye ekonomisi için hayati olduğunu vurguladı.

CHP lideri Özel Cilvegözü'nden Seslendi: 'Suriye Mutabakatından Memnunuz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında bulunduğu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Özel, Suriye’de sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirterek, diyalog ve barış sürecinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl ve 30 Ocak’ta varılan anlaşmaların önemli olduğunu vurgulayan Özel, “Çatışmanın duracağı, barışın sağlanacağı her adım kıymetlidir. Biz diyalogtan yanayız ve bu anlaşmaların sonuç vermesinden memnunuz” dedi.

BARIŞ MESAJI

Suriye’de farklı etnik ve mezhepsel grupların anayasal güvence altında yaşayacağı bir düzenin kurulması gerektiğini ifade eden Özel, barışın hem bölge halkı hem de Türkiye için hayati olduğunu belirterek, "Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye barış, kardeşlik, huzur ve hep birlikte el ele kalkınma diliyorum. Tabii bu dediklerimiz olduğu anda hatta bu sürece girdiği anda Türkiye'deki sığınmacıların da memleketlerine dönmesinin imkanları genişleyecektir ve memleketlerine dönmeleri sağlanacaktır" dedi. Özel ayrıca Lazkiye’de Arap Alevilerine yönelik saldırılara da değinen Özel, her türlü şiddeti kınadıklarını söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nın 14 ülkeye açılan kritik bir ticaret noktası olduğunu hatırlatan Özel, kapının 'tıkır tıkır' işlemesinin Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Uygulanan vize politikalarının ticareti zorlaştırdığını belirten Özel, özellikle Suudi Arabistan ile transit vize sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.

