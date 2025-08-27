CHP Lideri Özel Beyoğlu'nda Konuşuyor

CHP lideri Özgür Özel, Beyoğlu'ndaki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde konuşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından CHP'nin düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 50'ncisi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde bir konuşma yapıyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnan Güney'in ailesi ile fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammülü olmayanlara Beyoğlu en iyi yanıtı veriyor: İnan Güney onurumuzdur!

Burada toplanan yüz binler gösteriyor ki biz güçlüyüz, biz masumuz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimin gitmediği en ucunda durup duymasa da burada olmanın gerekliliğini bilenlerin inancına yenileceksin! İnan Güney'in evlatlarının masumiyetine yenileceksin! İçeride boşuna tutulan arkadaşlarımızın annelerinin, eşlerinin, çocuklarının göz yaşlarında boğulacaksın.

Biz soruyorlar: 'Eylemler ne zaman bitecek?' Eylemler, ne zaman sonuç alırsak o zaman bitecek.

99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız. Eylemdeyiz.

AYRINTILAR GELECEK...

