CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranların yayınlanan Haftanın Panoroması programında katıldı.

Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Masada cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda görüş birliğine vardık. Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Liderler acelede etmiyorlar. Önce bir hükümet programı olması lazım. Bu yol haritası üzerine 3-4 aydır çalışıyoruz.

Daha önce altı lider olarak iktidara geldiğimizde rakamları bilmemiz lazım. Bugün gerçekler gizleniyor. Türkiye'nin yükümlülükleri nelerdir bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın mali dengeleri konusunda yeteri kadar bilgimiz yok.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Bir kişi demokratik yollarla bir yere gelmiş. Halk kendisini istemediğinde demokratik yollarla gönder. Demokrasilerde önemli olan gelindiği gibi gitmektir. Gelenler koltuğa yapışıp kaldığında demokrasi çalıştırmak giderek zorlaşıyor. Yargıyı koltuğunu korumak için kullanıyor. Erdoğan mal varlıklarını korumakla yükümlü hissediyor kendini. Bu nedenle Ekrem Bey'e saldırıyor bana da saldırıyor.

Ekrem Bey'e niye saldırıyorsunuz? İş yapıyor Ekrem Bey.

Kimse cehennemin kapıları aralamasın dedim. Umarım bunlar olmaz. Ekrem Bey'e bu cezalar yazılmaz. Yargı hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Eğer bu beklenti olmazsa gereğini yapacağız. Şimdi açıklamayı doğru bilmiyorum ama gereğini yapacağız.''