CHP Kurultayı'nda İki Aday Yarıştan Çekildi

CHP’nin bugün yapılacak 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç adaylıktan çekildi. Kurultayda CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışacak.

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CHP Kurultayı'nda İki Aday Yarıştan Çekildi

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kadın Kolları Başkan adaylarından eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç’a destek vererek adaylıktan çekildi. Birsen Temir Saraç’ın da Aylin Nazlıaka'ya desteklediğini belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışacak.

'KADINLAR KADINLARI SEÇECEK'

Aylin Nazlıaka, Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar, yaptıkları ortak açıklamada “Kurtuluşun, kuruluşun ve devrimin partisinde kadın dayanışmasını büyütüyoruz. Üç genel başkan adayı olarak oyumuzu kadın dayanışmasından ve kadın hareketinden yana kullanıyor, laik demokratik bir Türkiye için iktidar yürüyüşünü büyütüyoruz. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek!”

CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim?CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim?Güncel

Kaynak: ANKA

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