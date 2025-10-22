CHP Kurultay Davasında Geri Sayım! Duruşma Salonu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) merakla beklenen kurultay davasının duruşma salonu belli oldu. Dava, 24 Ekim 2025 Cuma günü Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

KURULTAY DAVASI 24 EKİM’E ERTELENMİŞTİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptali talebiyle açılan dava, daha önce mahkeme tarafından 24 Ekim 2025’e ertelenmişti. Mahkeme, önceki duruşmada tarafların beyanlarını aldıktan sonra davacı vekilinin tüm tedbir taleplerine ilişkin, “daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti.

MAHKEMEDEN YENİ YAZIŞMA KARARLARI

Dosyanın genişletilmesi amacıyla mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müzekkere yazarak ilgili karar ve gerekçeli kararların dosyaya eklenmesine karar verdi. Ayrıca, CHP’nin 21 Eylül 2025’te yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayına ilişkin delege listelerinin de mahkemeye gönderilmesi istendi.

Bu kapsamda, partinin birleştirme tutanakları, seçime katılan ve katılmayan tüm delegelerin isim listesi ile İstanbul İl Kongresi’nde oy kullanan-kullanmayan delegelere ait kayıtların dosyaya dahil edilmesine karar verildi.

