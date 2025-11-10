CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali davasına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme kararında, davanın konusuz kaldığı belirtilerek herhangi bir hüküm verilmesine gerek olmadığı ifade edildi. Mahkemenin kararında konuyla ilgili '"Dava konusuz kaldığı için karar verilmesi yer yok" denildi.

Kararın tam hali şu şekilde: "İfadeler incelendiğinde menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, 'size oy verirsek bana ne vereceksiniz' şeklinde talepte bulundukları, oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fasada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının, değerlendirilebileceği, ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir."

İSTİNAF YOLU AÇIK

Öte yandan davanın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.