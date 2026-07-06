CHP Kulislerinde İhraç İddiası: 4 İl Başkanı Daha Görevden Alınacak

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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden yapılanma sürecini sürdürüyr. Daha önce 26 il başkanının görevden alındığı partide yeni ihraçların gündemde olduğu iddia edildi.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuşan gazeteci Sinan Burhan, CHP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Burhan, "Şu anda almış olduğum bilgiye göre 4 il başkanı daha görevden alınacak. İhraç edilecek. Bunlar Trabzon, Rize, Artvin ve Afyon" ifadelerini kullandı.

GEREKÇESİ DE BELLİ OLDU

Söz konusu il başkanlarının, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın bölge ziyaretleri sırasında Genel Merkez aleyhine yaptıkları açıklamalar nedeniyle disiplin süreciyle karşı karşıya kalacaklarının iddia edildiğini belirten Burhan, görevden alınacak isimlerin sayısının artabileceğini de söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi