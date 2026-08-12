CHP Kongre Süreci İçin Düğmeye Bastı: 5 İle Yeni Yönetim Atandı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yönetim boşluğu bulunan 8 ilin 5'ine atama yapıldığını, 3 il içinse ilgili birimlere yetki verildiğini açıkladı. Buna göre Bolu'ya Ersan Türkoğlu, Gümüşhane'ye Rıdvan Eryılmaz, Hatay'a Derya Altınay, Sakarya'ya Songül Bulut ve Tokat'a Ender Ergün atandı. Kalan 3 ilde de önümüzdeki günlerde yeni bir MYK kararı beklenmeden atamaların yapılacağını belirten Sarı, böylece CHP'nin tüm illerinde yönetimlerin oluşturulmuş olacağını ifade etti.

İL BAŞKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta bir il başkanları toplantısı yaparak atadığımız bütün bu il başkanlarıyla beraber genel değerlendirmeler yapacağız.

KONGRE TAKVİMİ EYLÜLDE İLAN EDİLECEK

* Elbette il başkanlarının atanmış olması, örgütsel düzenlemelerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Sonuna geldiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bu illerle beraber bu il yönetimleriyle ortak bir biçimde ilçelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bir yandan peyderpey başladı, yapılacak. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde bunlar da tamamlanmış olacak. Ve yine kuvvetle muhtemel eylül ayının başlarında biz kongre takvimini, kongreler takvimini ilan ediyor olacağız. Onu da önümüzdeki hafta tam gün olarak belki sizinle paylaşma fırsatım olur.

* Dolayısıyla biz başta söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine ve kamuoyuna, bir olağanüstü kurultay yapamadığımız yerde en azından mahkemenin vereceği kararı beklerken parti içi yarışların ve parti içi değerlendirmelerin önünü kapatmamak için kongreleri başlatalım iradesine uygun olarak ve en geç eylül ayında da kongre takvimlerini ilan edelim, kongrenin resmi başlangıçlarını yapalım iradesine uygun olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla 10-15 gün içerisinde bu konuyla ilgili bütün netlikleri görme şansımız olur.

İSTANBUL'DA 14 İLÇENİN BAŞKANI BELİRLENDİ

* Öte yandan arkadaşlar, genelde illerimizin ilçeleriyle ilgili değerlendirmelerimizi, aldığımız kararları ayrıntılı kararlar olarak görüp sizlerle paylaşmama eğilimi içindeyiz ama İstanbul'la ilişkin biliyorsunuz, özel bir ilgi var ve İstanbul'da özel bir beklenti oluşuyor. O yüzden biz geçen hafta İstanbul ilçelerine ilişkin yapmış olduğumuz atamaları da, yarım bıraktığımız, eksik bıraktığımız ilçelerimize ilişkin değerlendirmeleri de yaptık. Bu değerlendirmeleri de yine sizinle paylaşalım. Yaklaşık 14 tane ilçemizde ilçe başkanı belirlemiş bulunuyoruz. Bu ilçeler Avcılar ilçesi, Bağcılar ilçesi, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Sultangazi.

* Geri kalan ilçelerle ilgili, ki 4 ya da 5 ilçe sanıyorum, geri kalan ilçelerle ilgili de biz yetkili ilgili birime yetki vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunun için herhangi bir MYK kararına gerek olmaksızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Yani hem illerimizi hem İstanbul'la ilgili ilçelerimizi tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.

* Artık bu aşamadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yetkili organlarını örgütsel düzeyde toplayarak kongre süreçlerine hazır hale geldiğini görmüş olacağız.

Kaynak: ANKA