CHP İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, çalışmalara başladı: 'Birleşe birleşe kazanacağız'

CHP 1. Bölge 8. Sıra İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim çalışmalarına başladığını duyurdu.

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CHP İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, çalışmalara başladı: 'Birleşe birleşe kazanacağız'

Aday listelerinin kesinleşmesi ile birlikte milletvekili adaylarının çalışmaları da başladı. 

"BAŞLIYORUZ"

CHP 1. Bölge 8. Sıra İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim çalışmalarına başladığını duyurdu.

"Başlıyoruz! Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığına, CHP’yi iktidara taşımak için başlıyoruz" diyen Çelik, "Gençlik kollarında yetiştiğimiz, dayanışmanızla PM Üyesi olduğumuz, uzun süredir de Doğu Masası Koordinatörü olarak idari görev yaptığımız CHP’de; İzmir 1. Bölge 8. Sıra Milletvekili Adayı olarak İzmir'imize hizmet etme amacıyla yürüyüşümüze başlıyoruz… Tüm gücümüzle parlamento çoğunluğunu sağlamak için, 1. Bölgede en az 10 milletvekili çıkarma hedefi ile yarından itibaren hep birlikte var gücümüzle çalışmaya başlıyoruz… Ülkemizin huzuru, çocuklarımızın mutluluğu için sizden de bu çalışmalarımız için bize omuz vermenizi bekliyoruz… Unutmayalım ki bu seçimi “Birleşe Birleşe Kazanacağız”! Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Seçim 2023 CHP
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