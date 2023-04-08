CHP ilçe binasına saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Binası’na saldırı gerçekleştirildi. Duvarlara sprey boya ile CHP ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı.

CHP logosunun yırtılması üzerine açıklama yapan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, ‘Hesabını soracağız’ dedi. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da ilçeye giderek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fırat’ın paylaşımı şöyle:

“Ata Sokak'ta yeni taşındığımız CHP Nilüfer İlçe Binamıza yapılan saldırılar göstermektedir ki 'sandık korkusu' aklınızı başından almış. Karanlık sokakların sansarları, ne siz, ne de size talimat veren kirli odaklar bizi yolumuzdan döndüremeyecek… Elinizden geleni ardınıza koymayın! #hesabınıSoracağız.”

FAİLLERİN EŞKALLERİ BELİRLENDİ

İl Başkanı Av. Turgut Özkan'ın ziyareti sırasında da açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

"Gergin olan bir sürecin daha üst bir gerginliğe taşınmasının hiç kimseye faydası olmaz. Bu eylemin karşısında olduğumuzu, şiddetle kınadığımız bir kez daha belirtmek istiyorum. Partimizin terör örgütüyle ilişkilendirilerek bu şekilde yapılan saldırının hiçbir kabul edilir tarafı yoktur. Gece saatinde yapılan bu yazılamadan sabah karşı haberimiz oldu. Bursa Emniyeti’ne çok teşekkür ediyoruz. Konuyu duyar duymaz müdahalelerini gerçekleştirdiler. Tespit çalışmalarını yaptılar. Kamera görüntüleri kendilerine ilettik. Onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Faillerin gerekli işlemlerin başlatılması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Millet İttifakı partilerin il-ilçe başkanları da geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Kalan 35 günde bu tarz olumsuz durumların yaşanmamasını diliyoruz. Barış, demokrasi içinde bu seçime gitmek en önemli dileğimiz. Biz kavganın, karanlık olayların tarafı olmayacağız. Kamera görüntülerinde tespit edilen 2 kişi var. Emniyet bu görüntüleri izliyor. Sanırım en kısa sürede olumlu bir sonuç alınacak."

ÖZKAN: BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAZ

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da bu saldırının İYİ Parti ve ardından CHP İstanbul İl binasına saldırıyla başlayan zincirin devamı olduğunu kaydetti. Özkan şunları söyledi:

"Bu saldırıyı İYİ Parti ile başlayan ve İstanbul’da parti binamıza yapılan saldırının devamı olarak görebiliriz. İktidar kaybedeceğini anladıktan sonra bu eylemlerin destekleyen bir yapıya kavuşturuyor bu ekosistemi. Emniyet güçleri bu sürecin takipçisi olacaktır. Biz de takipçisi olacağız. Biz bunu demokrasiye yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. 14 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra ülkemizi bu atmosferden kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım failler en kısa zamanda bulunur ve hak ettiği cezayı alırlar."