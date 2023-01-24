CHP, iki dönem kuralı gündemde: Mevcut vekiller yeniden aday olamayacak mı?

Ankara’da Altılı Masa'yı oluşturan altı partinin genel merkezlerinde aday adayları, parti koridorlarında boy gösterirken, CHP’de ise tüzükle ilgili bir tartışma gündeme geldi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’nin 2018’de kabul edilen tüzüğüne göre, milletvekili aday listelerini belirlemek için üç yöntem bulunuyor. Bu yöntemler, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması olarak sıralanıyor. CHP’de, seçimin öne çekilmesi dolayısıyla önseçim ve aday yoklaması yöntemi üzerinde durulmazken, 2018 Kasım seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de adayların merkez yoklaması yöntemi ile belirlenmesi bekleniyor. Ancak parti tüzüğüne göre, iki dönem üst üste merkez adayı gösterilememesi kuralı bulunuyor.

PARTİ YETKİLİLERİ: İTTİFAK HALİNDE UYGULANMAZ

Aralarında adaylık için istifa eden il başkanlarının da olduğu bazı partililer, bu tüzük maddesini gündeme getirerek, mevcut milletvekillerinin merkez adayı olamayacağı iddiasını dile getiriyor. Parti yetkilileri ise hem tüzükte hem de ilgili yönetmelikte “bu maddenin, ittifak yapılması halinde uygulanmayacağına” dair bir madde bulunduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, bu seçimde de ittifak yapılacağı için, söz konusu “iki dönem” maddesinin geçerli olmayacağını savunuyor.

“AYRI LİSTELERLE GİRİLEN İLLERDE UYGULANSIN” TALEBİ

Milletvekillerinin yeniden adaylığına itiraz eden partililer, ittifakın 41 ilde geçerli olacağını, 40 ilde ise ayrı listelerle girileceğini, bu yüzden de “iki dönem” kuralının partilerin ayrı listelerle girdiği illerde uygulanmasını talep ediyor. Ancak parti yetkilileri bu talebe de itiraz ediyor ve çatı halinde ittifaka girileceğini bazı illerde ayrı listelerle giriliyor olmasının ittifakı ortadan kaldırmadığını vurguluyor.

CHP’de bu yöndeki itirazların listelerin belirleneceği dönemde daha yüksek sesle dillendirilmesi bekleniyor.