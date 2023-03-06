CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar son sürat

Altılı Masa yaşanan krizin ardından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

HAZIRLIKLAR SON SÜRAT

Altılı Masa toplantısı devam ederken; CHP Genel Merkez önünde de hazırlıklar sürüyor.

Sosyal medyada hazırlıklara ilişkin görüntüler arasında CHP logosunun bayrak ile kapatıldığı görüntüler de yer aldı. Söz konusu hazırlığın partisiz cumhurbaşkanı adayı vurgusu için olduğu belirtiliyor.

Görüntüler şöyle: