Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özel, paylaşımında; 'Pençe Kilit Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.