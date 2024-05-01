Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, paylaşımında; 'Pençe Kilit Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı - Resim : 1

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