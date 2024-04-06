CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hatay için çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay İl Seçim Kurulu'nun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermesi üzerine sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Özel, Hatay’ın iradesine sahip çıkmak için yarın saat 15.00’te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını duyurdu.

'Yarın YSK Önünde Olacağız'

Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklamada, 'Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.' ifadelerini kullandı.