Özgür Özel, görev süresi sona erecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’i kabul etti

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, veda ziyaretinde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile TBMM'deki makamında görüştü.

Şahin'in görevinin sona erecek olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 5 aday belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu adaylardan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki ''hak ihlali'' kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçmişti.