CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Bursa'da halkla buluştu. Özel, Mustafakemalpaşa'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve halkla ile buluştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Balıkesir'den Bursa'ya giden CHP lideri Özgür Özel temaslarına Mustafakemalpaşa'dan başladı. Özgür Özel'i, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa il başkanı Nihat Yeşilyaş, CHP'nin tüm ilçe belediye başkanları ve CHP'li milletvekilleri karşıladı.

Bursa'nın ve Mustafakemalpaşa'nın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin büyük bir özlem olduğunu söyleyen Özel, bir önceki AK Partili belediyelerden kalan borçların CHP'li belediyelerin ödemeye mahkum edilmesini eleştirdi.

Özel, "O zamanki hukuk darbesiydi. Şimdiki mali darbe. Çalışamaz hale getirecek belediyeyi. Efendim umudu o ki İller Bankası'ndan gelen paradan kesecekmiş. Efendim maaşlar ödenemesi. Gördünüz mü? CHP gelirse maaşları ödemez. Çöpler toplanamazsın CHP gelirse çöpler toplanmaz. Vallahi Tayyip Bey ellerinizle toplarız. Bir milyon altı yüz bin kişi. Yine sana bunları söylettirmeyiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerde kayırma, ayrıştırma, ötekileştirme yapılmayacağını söyleyen Özgür Özel, iktidara "Milletin seçtiklerine saygılı olun, milletin seçtiklerinin önüne geçmeyin" şeklinde seslendi.

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